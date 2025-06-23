Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустит 3-4 месяца из-за травмы — Перейро

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит от трёх до четырёх месяцев из-за травмы плеча. Об этом сообщает журналист Альберто Перейро в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее сам футболист подтвердил, что у него запланирована операция, которая состоится после завершения клубного чемпионата мира, в котором участвует мадридский клуб. Таким образом, Беллингем пропустит старт следующего сезона.

Беллингем выступает за мадридский «Реал» с 2023 года. Ранее полузащитник играл за дортмундскую «Боруссию», которая получила за трансфер англичанина € 113 млн. В минувшем сезоне на счету Беллингема 15 голов и 14 результативных передач в 54 матчах за клуб.