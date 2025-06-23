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Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: Хакими забил второй мяч парижан на 68-й минуте

«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: Хакими забил второй мяч парижан на 68-й минуте
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кристиан Гарай (Чили). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

На 68-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество своей команды. Ранее, на 35-й минуте, вингер французской команды Хвича Кварацхелия открыл счёт после розыгрыша углового.

После двух туров группу B с шестью очками возглавляет «Ботафого». «ПСЖ» набрал три очка и располагается на втором месте. Столько же очков у «Атлетико», занимающего третью строчку. «Сиэтл Саундерс» идёт четвёртым с нулём очков в двух матчах.

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