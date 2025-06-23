«Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ»: Хакими забил второй мяч парижан на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кристиан Гарай (Чили). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 68-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество своей команды. Ранее, на 35-й минуте, вингер французской команды Хвича Кварацхелия открыл счёт после розыгрыша углового.
После двух туров группу B с шестью очками возглавляет «Ботафого». «ПСЖ» набрал три очка и располагается на втором месте. Столько же очков у «Атлетико», занимающего третью строчку. «Сиэтл Саундерс» идёт четвёртым с нулём очков в двух матчах.
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