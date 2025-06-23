Защитник «Ман Сити» Рико Льюис получил дисквалификацию ещё на два матча КЧМ-2025

Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис пропустит ещё два матча клубного чемпионата мира 2025 года, сообщает ESPN. Напомним, футболист получил красную карточку на 88-й минуте игры с «Видадом» (2:0) в 1-м туре группового этапа.

Льюис выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу. Из-за этого 20-летний футболист не принял участия во второй игре с «Аль-Айном» (6:0).

По информации источника, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать игрока ещё на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть с «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа и пропустит 1/8 финала турнира.