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Защитник «Ман Сити» Рико Льюис получил дисквалификацию ещё на два матча КЧМ-2025

Защитник «Ман Сити» Рико Льюис получил дисквалификацию ещё на два матча КЧМ-2025
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Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис пропустит ещё два матча клубного чемпионата мира 2025 года, сообщает ESPN. Напомним, футболист получил красную карточку на 88-й минуте игры с «Видадом» (2:0) в 1-м туре группового этапа.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

Льюис выбил мяч в подкате, а затем по инерции попал шипами в лицо форварду Самуэлю Обенгу. Из-за этого 20-летний футболист не принял участия во второй игре с «Аль-Айном» (6:0).

По информации источника, дисциплинарный комитет ФИФА принял решение дисквалифицировать игрока ещё на два матча. Таким образом, он не сможет сыграть с «Ювентусом» в заключительном туре группового этапа и пропустит 1/8 финала турнира.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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