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«Кристал Пэлас» объявил о трансфере вратаря сборной Аргентины

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере вратаря сборной Аргентины
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Первым новичком действующего обладателя Кубка Англии «Кристал Пэлас» стал голкипер Вальтер Бенитес. О переходе вратаря в статусе свободного агента объявила пресс-служба лондонского клуба.

С июля 2022 года по июнь 2025-го Вальтер Бенитес выступал в составе нидерландского ПСВ, контракт с которым у него истекает 30 июня 2025 года. Таким образом, аргентинский голкипер, на счету которого один матч в составе национальной команды, достанется английской команде бесплатно.

В минувшем сезоне на счету Бенитеса 46 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых он пропустил 64 мяча. 10 раз 32-летний голкипер покинул поле без пропущенных голов.

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