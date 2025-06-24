«Атлетико» одержал победу над «Ботафого», но вылетел с клубного чемпионата мира

Завершился матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречались испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды играли на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом (Кульякан, Мексика). Победу одержал «Атлетико» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн с передачи Хулиана Альвареса на 87-й минуте. За всю игру не было показано ни одной жёлтой карточки.

По итогам этой встречи «Атлетико» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.