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Атлетико Мадрид — Ботафого, результат матча 23 июня 2025, счёт 1:0, клубный ЧМ по футболу 2025

«Атлетико» одержал победу над «Ботафого», но вылетел с клубного чемпионата мира
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Завершился матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречались испанский «Атлетико» и бразильский «Ботафого». Команды играли на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом (Кульякан, Мексика). Победу одержал «Атлетико» со счётом 1:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн с передачи Хулиана Альвареса на 87-й минуте. За всю игру не было показано ни одной жёлтой карточки.

По итогам этой встречи «Атлетико» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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