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«Кристал Пэлас» объявил о смене владельца

«Кристал Пэлас» объявил о смене владельца
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Роберт Вуд Джонсон, бизнесмен и владелец клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс», стал новым владельцем «Кристал Пэлас». Информацию подтвердил клуб на своём сайте. Кроме этого, лондонцы поблагодарили своего бывшего владельца Джона Текстора.

«Футбольный клуб «Кристал Пэлас» может подтвердить, что Роберт Вуд Джонсон, американский бизнесмен и совладелец «Нью-Йорк Джетс», подписал юридически обязывающий контракт на покупку доли «Игл Футбол» в клубе. Несмотря на то что сделка ожидает одобрения со стороны Премьер-лиги и Женской суперлиги, мы не предвидим никаких проблем и с нетерпением ждём Вуди в качестве партнёра и директора клуба.

Мы хотели бы официально поблагодарить Джона Текстора за его вклад в работу за последние четыре года и пожелать ему дальнейших успехов», – сообщает «Кристал Пэлас» на своём сайте.

Напомним, в прошедшем сезоне лондонский клуб выиграл Кубок Англии и автоматически пробился в Лигу Европы. Однако он мог быть не допущен к турниру, потому что бывший владелец Джон Текстор обладает контрольным пакетом акций «Лиона», который тоже вышел в Лигу Европы. Тем самым «Кристал Пэлас» нарушал пятую статью регламента УЕФА, согласно которой никто не может одновременно быть вовлечён в управление более чем одного клуба, участвующего в турнире УЕФА.

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