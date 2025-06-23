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«Арсенал» и «РБ Лейпциг» не могут договориться о сумме трансфера Шешко — The Independent

«Арсенал» и «РБ Лейпциг» не могут договориться о сумме трансфера Шешко — The Independent
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«Арсенал» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали стоимость трансфера форварда Беньямина Шешко. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить € 70 млн несколькими траншами, а немецкий клуб хочет получить на € 10 млн больше. Отмечается, что ещё одним вариантом для «Арсенала» является трансфер Виктора Дьёкереша из «Спортинга». Лондонцы ведут переговоры по двум игрокам параллельно.

Ранее сообщалось, что 22-летний словенец является главной трансферной целью лондонского клуба для усиления позиции нападающего. Позже появилась информация, что в покупке Шешко заинтересована «Бавария».

В минувшем сезоне Беньямин Шешко принял участие в 45 матчах «РБ Лейпциг». На его счету 21 гол и шесть результативных передач в Лиге чемпионов УЕФА, Бундеслиге и Кубке Германии.

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