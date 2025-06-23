«Манчестер Юнайтед» согласился заплатить «Брентфорду» € 70 млн за Мбемо — talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки усиления атаки в летнее трансферное окно. Как сообщает talkSPORT, «красные дьяволы» согласились удовлетворить запрос «Брентфорда» и предложить за 25-летнего вингера Брайана Мбемо € 70 млн.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» принял решение повысить предлагаемую сумму компенсации, чтобы опередить «Тоттенхэм» в гонке за игрока. Напомним, ранее сообщалось, что действующие победители Лиги Европы УЕФА готовы перехватить Мбемо у клуба из Манчестера.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.