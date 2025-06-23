«ПСЖ» одолел «Сиэтл Саундерс» в матче клубного ЧМ, Кварацхелия забил победный гол
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Завершился матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречались «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кристиан Гарай (Чили). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты европейской команды.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35' 0:2 Хакими – 67'
На 35-й минуте вингер парижан Хвича Кварацхелия открыл счёт после розыгрыша углового. На 68-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество своей команды.
«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ. «Сиэтл Саундерс» в трёх встречах группового этапа не набрал ни одного очка.
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