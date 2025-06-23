«ПСЖ» одолел «Сиэтл Саундерс» в матче клубного ЧМ, Кварацхелия забил победный гол

Завершился матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречались «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кристиан Гарай (Чили). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты европейской команды.

На 35-й минуте вингер парижан Хвича Кварацхелия открыл счёт после розыгрыша углового. На 68-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество своей команды.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ. «Сиэтл Саундерс» в трёх встречах группового этапа не набрал ни одного очка.