Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сиэтл Саундерс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сиэтл Саундерс — ПСЖ, результат матча 23 июня 2025, счёт 0:2, клубный ЧМ по футболу 2025

«ПСЖ» одолел «Сиэтл Саундерс» в матче клубного ЧМ, Кварацхелия забил победный гол
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы B клубного чемпионата мира, в котором встречались «Сиэтл Саундерс» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кристиан Гарай (Чили). Победу со счётом 2:0 одержали футболисты европейской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

На 35-й минуте вингер парижан Хвича Кварацхелия открыл счёт после розыгрыша углового. На 68-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество своей команды.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ. «Сиэтл Саундерс» в трёх встречах группового этапа не набрал ни одного очка.

Материалы по теме
«Золотой мяч» надо отдать звезде «ПСЖ». Но не Дембеле, а Витинье
«Золотой мяч» надо отдать звезде «ПСЖ». Но не Дембеле, а Витинье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android