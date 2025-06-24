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Бывший вратарь «Челси» готов перейти в клуб Райана Рейнольдса

Бывший вратарь «Челси» готов перейти в клуб Райана Рейнольдса
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Вратарь Асмир Бегович, проведший прошлый сезон в «Эвертоне», рассказал, что был бы не против перейти в клуб Райана Рейнольдса «Рексем», поднявшийся в Чемпионшип.

«Рексем – действительно интересный проект – как на поле, так и во всём, что с ним связано. Мне нравится работать с хорошими людьми, и, если судить по документальному фильму, владельцы кажутся мне замечательными ребятами. Это именно тот клуб, с которым я хотел бы работать, и идея «Рексема» меня действительно интересует», – приводит слова голкипера Metro.

Бегович за свою карьеру сыграл 256 матчей в АПЛ за «Портсмут», «Сток Сити», «Челси», «Борнмут» и «Эвертон». Боснийский вратарь провёл 33 встречи за «Челси» в качестве дублёра Тибо Куртуа, помогая клубу выиграть его последний титул в Премьер-лиге в 2017 году и выйти в финал Кубка Англии. Кроме того, голкипер попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году. Тогда Бегович, выступая за «Сток Сити», забил самый дальний гол в истории АПЛ (91,9 м).

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