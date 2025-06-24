Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в финал чемпионата Европы U19
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Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года между национальными командами Нидерландов и Румынии. Игра проходила на стадионе «Супербет Арена-Джулешти» (Бухарест, Румыния). В качестве главного арбитра встречи выступал Андреа Коломбо из Италии. Победу одержала сборная Нидерландов со счётом 3:1.
U19 ЧЕ-2025 . 1/2 финала
23 июня 2025, понедельник. 21:00 МСК
Нидерланды U19
Окончен
3 : 1
Румыния U19
1:0 Конаду – 36' 2:0 Смит – 42' 3:0 Слити – 53' 3:1 Барбу – 68'
На 36-й минуте счёт открыл Дон-Анджело Конаду с передачи Аюба Ауфкира. На 42-й минуте Кес Смит с передачи Тиго Ланда удвоил преимущество нидерландцев. На 53-й минуте Аймен Слити с передачи Кеса Смита забил третий гол в ворота Румынии. На 68-й минуте Давид Барбу с передачи Давида Пэкурару отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 3:1.
Таким образом, сборная Нидерландов вышла в финал турнира.
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