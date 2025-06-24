Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в финал чемпионата Европы U19

Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года между национальными командами Нидерландов и Румынии. Игра проходила на стадионе «Супербет Арена-Джулешти» (Бухарест, Румыния). В качестве главного арбитра встречи выступал Андреа Коломбо из Италии. Победу одержала сборная Нидерландов со счётом 3:1.

На 36-й минуте счёт открыл Дон-Анджело Конаду с передачи Аюба Ауфкира. На 42-й минуте Кес Смит с передачи Тиго Ланда удвоил преимущество нидерландцев. На 53-й минуте Аймен Слити с передачи Кеса Смита забил третий гол в ворота Румынии. На 68-й минуте Давид Барбу с передачи Давида Пэкурару отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в финал турнира.