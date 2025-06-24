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Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в финал чемпионата Европы U19

Сборная Нидерландов победила Румынию и вышла в финал чемпионата Европы U19
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Завершился матч 1/2 финала чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года между национальными командами Нидерландов и Румынии. Игра проходила на стадионе «Супербет Арена-Джулешти» (Бухарест, Румыния). В качестве главного арбитра встречи выступал Андреа Коломбо из Италии. Победу одержала сборная Нидерландов со счётом 3:1.

U19 ЧЕ-2025 . 1/2 финала
23 июня 2025, понедельник. 21:00 МСК
Нидерланды U19
Окончен
3 : 1
Румыния U19
1:0 Конаду – 36'     2:0 Смит – 42'     3:0 Слити – 53'     3:1 Барбу – 68'    

На 36-й минуте счёт открыл Дон-Анджело Конаду с передачи Аюба Ауфкира. На 42-й минуте Кес Смит с передачи Тиго Ланда удвоил преимущество нидерландцев. На 53-й минуте Аймен Слити с передачи Кеса Смита забил третий гол в ворота Румынии. На 68-й минуте Давид Барбу с передачи Давида Пэкурару отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в финал турнира.

Календарь чемпионата Европы U19
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