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Форвард «Ювентуса» Йылдыз играет на клубном ЧМ в бутсах с фамилией Месси

Форвард «Ювентуса» Йылдыз играет на клубном ЧМ в бутсах с фамилией Месси
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Нападающий туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз выступает на клубном чемпионате мира 2025 года в США в бутсах с фамилией Месси. Ранее бутсы adidas F50 были изготовлены в рамках совместного проекта немецкого бренда и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Согласно условиям акции, аргентинский форвард выбрал 10 молодых игроков, у которых в будущем, по его мнению, есть шансы стать звёздами мирового футбола. Помимо Йылдыза, в подборку Месси попали вингер «Барселоны» Ламин Ямаль и новичок «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри.

Фото: Getty Images/Кадр из трансляции

На клубном чемпионате мира Кенан Йылдыз принял участие в двух матчах, забил три мяча и оформил одну голевую передачу. «Ювентус» возглавляет группу G с шестью очками после двух туров.

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