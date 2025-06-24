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Результаты матчей чемпионата Европы U19 23 июня

Результаты матчей чемпионата Европы U19 23 июня
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Сегодня, 23 июня, состоялись две встречи 1/2 финала чемпионата Европы — 2025 среди юношеских команд (до 19 лет) в Румынии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 23 июня:

Испания — Германия — 6:5 (дополнительное время);
Нидерланды — Румыния — 3:1.

Финальный матч состоится 26 июня. Действующий чемпион Европы Испания будет защищать титул во встрече с Нидерландами, для которых этот результат уже стал лучшим в их истории. Ранее команда на чемпионате Европы до 19 лет доходила максимум до полуфинала (2017). Испания — девятикратный чемпион Европы, ближайшие преследователи — Германия и Англия, у которых по две победы.

Сетка плей-офф чемпионата Европы до 19 лет
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