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Определились финалисты чемпионата Европы U19 — 2025

Определились финалисты чемпионата Европы U19 — 2025
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Сборные Испании и Нидерландов вышли в финал чемпионата Европы для национальных команд до 19 лет. Обе команды победили в полуфинальных матчах турнира, которые состоялись в понедельник, 23 июня.

U19 ЧЕ-2025 . Финал
26 июня 2025, четверг. 21:00 МСК
Испания U19
Не начался
Нидерланды U19
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов на стадии 1/2 финала ЧЕ оказалась сильнее сборной Румынии (3:1). Национальная команда Испании до 19 лет в дополнительное время одолела сверстников из Германии (6:5 (д. вр.)).

Финальный матч состоится 26 июня. Испания является действующим победителем турнира и будет защищать титул. Сборная Испании — девятикратный чемпион Европы, ближайшие преследователи — Германия и Англия, у которых по две победы.

Сетка плей-офф чемпионата Европы до 19 лет
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