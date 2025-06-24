Определились финалисты чемпионата Европы U19 — 2025

Сборные Испании и Нидерландов вышли в финал чемпионата Европы для национальных команд до 19 лет. Обе команды победили в полуфинальных матчах турнира, которые состоялись в понедельник, 23 июня.

Сборная Нидерландов на стадии 1/2 финала ЧЕ оказалась сильнее сборной Румынии (3:1). Национальная команда Испании до 19 лет в дополнительное время одолела сверстников из Германии (6:5 (д. вр.)).

Финальный матч состоится 26 июня. Испания является действующим победителем турнира и будет защищать титул. Сборная Испании — девятикратный чемпион Европы, ближайшие преследователи — Германия и Англия, у которых по две победы.