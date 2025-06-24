Джонни Эванс получит должность в структуре «МЮ» — The Athletic

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс перейдёт на работу в клуб, сообщает The Athletic. Напомним, футболист завершил карьеру в конце сезона-2024/2025.

По информации источника, сейчас 37-летний Эванс ведёт переговоры с руководством манкунианцев о новой роли в клубе. Предполагается, что он будет отвечать за взаимодействие с игроками, находящимися в арендах.

Защитник является воспитанником клуба. Он вернулся в «МЮ» в 2023 году. В минувшем сезоне футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Всего Эванс провёл 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и забил восемь голов.