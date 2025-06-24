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«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за € 22 млн — ESPN

«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за € 22 млн — ESPN
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«Ноттингем Форест» близок к подписанию двух полузащитников «Ювентуса» Тимоти Веа и Самюэля Мбангула. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, клубы достигли договорённости о переходе обоих игроков за € 22 млн. Англичанам ещё предстоит согласовать условия личных контрактов с футболистами. Отмечается, что в дополнение к потенциальному подписанию Веа и Мбангула «Ноттингем» также находится в поиске центрального нападающего.

В минувшем сезоне 25-летний Веа принял участие в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. 20-летний Мбангула провёл 32 встречи, в которых забил четыре гола и сделал пять пасов.

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