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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мойзе Кина — Gazzetta dello Sport

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мойзе Кина — Gazzetta dello Sport
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, о чём сообщает Gazzetta dello Sport. Клуб из Манчестера может выплатить отступные за игрока, которые составляют € 52 млн. Но в контракте итальянца прописаны условия, по которым пункт об отступных действует только до 15 июля.

Кроме «Ман Юнайтед», переход нападающего может оформить саудовский «Аль-Кадисия». При этом отмечается, что Кин счастлив в «Фиорентине» и может остаться в клубе.

В прошедшем сезоне Мойзе Кин забил 19 голов в 32 матчах Серии А и пять голов за 11 игр Лиги конференций. К началу летнего трансферного окна цена нападающего равнялась € 50 млн по оценке € Transfermarkt.

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