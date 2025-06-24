«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Мойзе Кина — Gazzetta dello Sport

«Манчестер Юнайтед» рассматривает приобретение нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, о чём сообщает Gazzetta dello Sport. Клуб из Манчестера может выплатить отступные за игрока, которые составляют € 52 млн. Но в контракте итальянца прописаны условия, по которым пункт об отступных действует только до 15 июля.

Кроме «Ман Юнайтед», переход нападающего может оформить саудовский «Аль-Кадисия». При этом отмечается, что Кин счастлив в «Фиорентине» и может остаться в клубе.

В прошедшем сезоне Мойзе Кин забил 19 голов в 32 матчах Серии А и пять голов за 11 игр Лиги конференций. К началу летнего трансферного окна цена нападающего равнялась € 50 млн по оценке € Transfermarkt.