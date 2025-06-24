«Мастер, но уже старый». Аршавин отреагировал на возможный уход 35-летнего Пьянича из ЦСКА

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном уходе из московского клуба боснийца Миралема Пьянича. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Удивил ли Пьянич? Меня — нет. Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Пьяничу 35 лет. В составе московского клуба Миралем провёл 25 матчей во всех турнирах с момента перехода и отметился тремя голевыми передачами, выиграв Кубок России с армейцами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2 млн. Ранее футболист выступал за «Барселону», «Бешикташ», «Метц», «Рому», «Лион», «Ювентус» и «Аль-Шарджу» из ОАЭ.

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