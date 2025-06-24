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Диего Симеоне высказался о сенсационном вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира

Диего Симеоне высказался о сенсационном вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

«Ощущение разочарования из-за того, что не удалось пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — это неплохо, но нас подвёл матч с «ПСЖ», где любая ситуация играла против нас. Мы чётко понимаем, что нам нужно улучшать, и такие ситуации помогают нам расти. Горжусь работой ребят. Мы отдали всё, что у нас было. Выиграли два матча из трёх… И, к сожалению, всё равно вылетели», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал шесть очков, расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.

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