Диего Симеоне высказался о сенсационном вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира.

«Ощущение разочарования из-за того, что не удалось пройти дальше. Набрать шесть очков в группе — это неплохо, но нас подвёл матч с «ПСЖ», где любая ситуация играла против нас. Мы чётко понимаем, что нам нужно улучшать, и такие ситуации помогают нам расти. Горжусь работой ребят. Мы отдали всё, что у нас было. Выиграли два матча из трёх… И, к сожалению, всё равно вылетели», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» набрал шесть очков, расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.