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Стали известны новые подробности по будущему Александра Зинченко в АПЛ

Стали известны новые подробности по будущему Александра Зинченко в АПЛ
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко стал основной трансферной целью для другого лондонского клуба — «Фулхэма». Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, Зинченко почти наверняка покинет «Арсенал» этим летом, так как «канониры» не видят футболиста в роли основного на позициях, где украинец мог бы сыграть. Отмечается, что «Арсенал» оценивает Александра в € 14,8 млн, в то время как «Фулхэм» считает, что сможет подписать его примерно за € 11,7 млн.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

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