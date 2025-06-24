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Матвей Сафонов может продолжить карьеру в чемпионате Англии или Турции

Матвей Сафонов может продолжить карьеру в чемпионате Англии или Турции
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в чемпионате Турции или Англии, сообщает турецкий комментатор Эртем Шенер на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, интерес к Сафонову проявляют «Галатасарай» и «Борнмут».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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