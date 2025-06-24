Аршавин прокомментировал трансферы «Локомотива» после переходов Бакаева и Руденко

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о трансферной кампании московского «Локомотива» в текущее межсезонье, оценив трансферы вингеров Зелимхана Бакаева и Александра Руденко.

«Усилит ли Бакаев «Локомотив»? Это игрок для обоймы. Мне кажется, Пиняев и кто‑то другой будет поинтереснее, чем Бакаев. Но в целом для обоймы нормальный трансфер. Так же, как и Руденко. Это тоже футболист не для основного состава. Но «Локомотив» живёт по средствам. Вот если Вера (Лукас Вера аргентинский полузащитник, ранее выступавший за «Химки». — Прим. «Чемпионата») перейдёт к ним, это будет супер. Батраков, Баринов и Вера — это очень интересный центр поля», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В июне 2025 года в состав «Локомотива» вошли нападающий Николай Комличенко, который перешёл из «Ростова», а также вингеры Зелимхан Бакаев и Александр Руденко, ранее выступавшие за подмосковные «Химки» в сезоне-2024/2025.

Самый титулованный клуб России: