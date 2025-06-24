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Тренер «ПСЖ» рассказал, почему для команды играть в США тяжелее, чем в Европе

Тренер «ПСЖ» рассказал, почему для команды играть в США тяжелее, чем в Европе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об условиях проведения встреч на клубном чемпионате мира в США.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

«После матчей я думаю одно: мы должны делать свою работу, и, по-моему, мы заслуженно выиграли эти встречи. Я доволен — тяжело играть на выезде. Хочу сказать, что состояние газона здесь совсем не такое, как в Европе. Сложно показывать ту подвижность и ту игру в пас, к которой мы стремимся, но я рад — мы вышли с первого места, теперь ждём следующего соперника», — приводит слова Энрике Culture PSG.

«ПСЖ» в своём последнем матче одолел «Сиэтл Саундерс» (2:0). Команда набрала шесть очков в трёх встречах группы B и вышла в 1/8 финала клубного ЧМ. «Сиэтл Саундерс» в трёх матчах группового этапа не набрал ни одного очка.

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