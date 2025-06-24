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«МЮ» связался с окружением атакующего игрока «Челси», чтобы начать переговоры — L’Equipe

«МЮ» связался с окружением атакующего игрока «Челси», чтобы начать переговоры — L’Equipe
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать атакующего универсального нападающего лондонского «Челси» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации источника, связался с окружением Нкунку, чтобы обсудить условия возможного трансфера, но до сих пор не сделал конкретного предложения. Отмечается, что сам француз планирует покинуть лондонский клуб этим летом, так как уверен, что получает меньше минут, чем заслуживает.

В минувшем сезоне Нкунку принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. Летом 2023 года Нкунку перешёл в «Челси» из «РБ Лейпциг» за € 60 млн.

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