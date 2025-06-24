Барко хочет покинуть «Спартак» и вернуться в Аргентину — источник

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко хочет покинуть клуб и вернуться в чемпионат Аргентины. Об этом сообщает Muy Independiente в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, за возможностью перехода активно следит бывший клуб 27-летнего игрока — «Индепендьенте». Отмечается, что трансфер может осложнить судебный процесс вокруг Барко и его бывшего клуба, связанный с требованием футболиста вернуть вложенные им средства на инфраструктуру аргентинского гранда.

Барко подписал контракт со «Спартаком» летом 2024 года. С тех пор он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 14 млн. Кроме «Спартака» и «Индепендьенте» Барко в своей профессиональной карьере выступал за аргентинский «Ривер Плейт» и «Атланту Юнайтед» из США.

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