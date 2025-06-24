«Это более глубокая проблема». Гризманн – о вылете «Атлетико» с клубного чемпионата мира

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о вылете команды с клубного чемпионата мира.

«Мало команд вылетают, набрав шесть очков, но это наш случай. Нужно это принять. У нас много над чем работать и на что смотреть. Нужно начать с себя, изнутри… Осталось только работать. Не нужно сосредотачиваться на судьях. Матч длится 90 минут. У нас было время, чтобы выиграть и забить. Иногда всё зависит от нас… Это более глубокая работа и проблема внутри команды, а не в судьях.

Нам нужно сосредоточиться на том, что именно нужно улучшить, что нужно делать, чтобы выигрывать матчи. Все могут прибавить — и мы, и судьи… Нужно смотреть на себя. Бывает, что мы не на уровне — и это нужно решать», — приводит слова Гризманна Marca.

«Атлетико» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.