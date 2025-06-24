Доннарумма высказался о потенциальном матче «ПСЖ» с «Интер Майами» Месси на Клубном ЧМ

Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о возможной встрече в 1/8 финала плей-офф клубного чемпионате мира 2025 года с американским «Интер Майами», за который выступает звёздный форвард Лионель Месси.

«Матч с Месси? Это было бы здорово. Мы провели два года в одной команде с одним из лучших футболистов мира. Но я надеюсь на победу, потому что у Лео и так уже много титулов», — приводит слова Доннаруммы издание DAZN.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ, где встретится со второй командой квартета А. На данный момент эту строчку занимает американский клуб «Интер Майами».

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