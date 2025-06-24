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Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ-2025

Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ-2025
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода команды в плей-офф клубного чемпионата мира. В матче третьего тура «ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

«Всем привет, сегодня обыграли «Сиэтл» и вышли в плей-офф. Сегодня же мы полетим в Атланту ждать своего следующего соперника», — сказал Сафонов на видео, опубликованном на его личной странице в телеграм-канале.
Отметим, на данный момент Сафонов не провёл ни одного матча на клубном чемпионате мира.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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