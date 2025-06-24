Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ-2025

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после выхода команды в плей-офф клубного чемпионата мира. В матче третьего тура «ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» (2:0).

«Всем привет, сегодня обыграли «Сиэтл» и вышли в плей-офф. Сегодня же мы полетим в Атланту ждать своего следующего соперника», — сказал Сафонов на видео, опубликованном на его личной странице в телеграм-канале.

Отметим, на данный момент Сафонов не провёл ни одного матча на клубном чемпионате мира.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.