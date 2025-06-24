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Интер Майами — Палмейрас: Лионель Месси и Луис Суарес в стартовом составе на матч 3-го тура КЧМ-2025

«Интер Майами» — «Палмейрас»: Лионель Месси в стартовом составе на матч 3-го тура КЧМ-2025
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Сегодня, в ночь с 23 на 24 июня, пройдёт матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Палмейрас» из Бразилии и американский «Интер Майами». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск. Команды объявили стартовые составы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
1-й тайм
1 : 0
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'    

«Палмейрас»: Вевертон, Густаво Гомес, Хоакин Пикерес, Мурило Серкейра, Маркос Роша, Ричард Риос, Рафаэль Вейга, Лукас Эвангелиста, Эстевао Виллиан, Факундо Торрес, Хосе Лопес. Главный тренер бразильской команды — Абел Феррейра (Португалия).

«Интер Майами»: Оскар Устари, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Марсело Вейгандт, Томас Авилес, Тадео Алленде, Серхио Бускетс, Федерико Редондо, Теласко Сеговия, Лионель Месси и Луис Суарес. Главный тренер американцев — Хавьер Маскерано (Аргентина). Звёздный защитник «цапель» Жорди Альба остался в запасе.

Напомним, в прямом эфире игру «Палмейрас» — «Интер Майами» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результат встречи напрямую влияет на выход команд в 1/8 финала КЧМ. На данный момент бразильская команда возглавляет квартет А с четырьмя очками. Столько же очков у подопечных Маскерано, которые располагаются вторыми. На третьем и четвёртом местах идут «Порту» и «Аль-Ахли» из Египта. Оба клуба не потеряли шансы на выход в 1/8 финала. Матч между ними также состоится сегодня, 24 июня, в 4:00 мск.

Турнирная таблица КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025
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