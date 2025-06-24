Джанлуиджи Доннарумма кратко ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма кратко ответил на вопрос о своём будущем в составе парижан.

«Посмотрим, но я хотел бы остаться в «ПСЖ», — приводит слова Доннаруммы Sportitalia.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль».

Отметим, что в составе парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.