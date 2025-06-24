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Победный гол Кварацхелии в видеообзоре матча «ПСЖ» с «Сиэтл Саундерс»

Победный гол Кварацхелии в видеообзоре матча «ПСЖ» с «Сиэтл Саундерс»
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«Пари Сен-Жермен» в матче 3-го тура группы B клубного чемпионата мира обыграл «Сиэтл Саундерс» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, США.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Кварацхелия – 35'     0:2 Хакими – 67'    

В составе парижан забитыми голами отличились грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который открыл счёт после розыгрыша углового, и защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, которому удалось поразить ворота «Сиэтла» на 68-й минуте.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«ПСЖ» набрал шесть очков в трёх матчах группы B и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ. «Сиэтл Саундерс» в трёх встречах группового этапа не набрал ни одного очка.

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