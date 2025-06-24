Ромелу Лукаку заявил о готовности играть до 40 лет как Криштиану Роналду

32-летний бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку ответил на вопрос о возможности играть до 40 лет на высоком уровне.

— Играть и быть на уровне до 40 лет, как Криштиану Роналду, рассматриваешь ли такой вариант?

— На самом деле — да. Я слишком люблю футбол. Поэтому у меня дома столько тренажёров. Пока тренируюсь — могу играть. Если есть страсть и ты хорошо заботишься о себе — можно играть долго. Конечно, время когда-нибудь догонит, но я просто продолжаю делать своё, — приводит слова Лукаку Sporza.

Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2027 года.