Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромелу Лукаку заявил о готовности играть до 40 лет как Криштиану Роналду

Ромелу Лукаку заявил о готовности играть до 40 лет как Криштиану Роналду
Комментарии

32-летний бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку ответил на вопрос о возможности играть до 40 лет на высоком уровне.

Играть и быть на уровне до 40 лет, как Криштиану Роналду, рассматриваешь ли такой вариант?
— На самом деле — да. Я слишком люблю футбол. Поэтому у меня дома столько тренажёров. Пока тренируюсь — могу играть. Если есть страсть и ты хорошо заботишься о себе — можно играть долго. Конечно, время когда-нибудь догонит, но я просто продолжаю делать своё, — приводит слова Лукаку Sporza.

Лукаку выступает за «Наполи» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
«Он сильнее, чем я был в его возрасте». Роналду-младший превзойдёт отца?
«Он сильнее, чем я был в его возрасте». Роналду-младший превзойдёт отца?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android