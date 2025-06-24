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Видеообзор победы «Атлетико» над «Ботафого», которая не спала команду от вылета с КЧМ-2025

Видеообзор победы «Атлетико» над «Ботафого», которая не спала команду от вылета с КЧМ-2025
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Мадридский «Атлетико» одержал победу в матче 3-го тура группы B клубного чемпионата мира над бразильским «Ботафого» с минимальным счётом — 1:0. Команды играли на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, США).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 3-й тур
23 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Гризманн – 87'    

Единственный гол в матче забил французский нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн с передачи аргентинского форварда «матрасников» Хулиана Альвареса на 87-й минуте.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По итогам этой встречи «Атлетико» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в группе по дополнительному показателю личных встреч и вылетел с турнира. Столько же очков у «Ботафого», который занял второе место.

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