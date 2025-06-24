Аршавин высказался о назначении Челестини на пост главного тренера ЦСКА

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА. Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон.

«Не знаю, как ЦСКА за такой короткий период смог найти Челестини. Да, в «Базеле» у него результаты были хорошие, но Абаскаль тоже приходил из Швейцарии и показал не лучшую работу. Только жизнь покажет, успел ли ЦСКА найти того, кто им нужен. Но в армейском стане всё равно, думаю, расстроены, что Николич покинул команду, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Предыдущим клубом 49-летнего Челестини был «Базель», который он возглавлял в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.