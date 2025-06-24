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Аршавин ответил, какие игровые позиции нужно усилить «Зениту» в новом сезоне

Аршавин ответил, какие игровые позиции нужно усилить «Зениту» в новом сезоне
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, какие позиции нужно усилить клубу в новом сезоне.

— Мантуан на позиции правого защитника вас убедил?
— Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона. Но на него, скорее, будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист. Есть Адамов и Волков. А те российские игроки, кто мог бы усилить, выбрали другие клубы. А про иностранцев я не знаю, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в завершившемся сезоне петербургский клуб занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

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