«Обеспокоен за состав и команду». Гасилин – о назначении Челестини в ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин отреагировал на назначение Фабио Челестини на пост главного тренера ЦСКА, который подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления ещё на сезон.

«Очень трудное назначение. В плане того, что очень сложно за такой короткий срок перестроить схему.

Челестини достаточно неплохо провёл сезон в «Базеле». У него очень атакующая схема, он очень часто использует замены по ходу матча, но у ЦСКА нет длинной скамейки. Я не знаю, как ЦСКА стартанет в сезоне. Им точно нужно будет немного больше времени, так что я обеспокоен за состав и команду», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич, который возглавил АЕК. В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России и выиграл Кубок страны.