Григорян рассказал, какой тренер нужен ЦСКА после ухода Николича

Бывший российский футболист Александр Григорян высказался о назначении Фабио Челестини главным тренером ЦСКА после ухода Марко Николича.

— Я за объективное приглашение в определенный клуб тренера, который может добиться результата. А уж иностранец он или российский специалист — это не имеет значения.

Что касается ЦСКА. После Николича однозначно нужен был тренер, который также может не просто вдохновить новой идеей, но и реализовать ее. Назовите мне российских тренеров, которые смогли бы также привнести нечто еще более эффектное в игру команды.

— Черчесов?

— Не знаю. Я думаю, Челестини будет очень сложно. Мы понимаем, что он будет перестраивать формацию, а это совершенно новые требования. Игроки ЦСКА закончили сезон на великолепном эмоциональном фоне, почувствовали новые роли. А сейчас очень сложное перестроение идет, — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе армейский клуб объявил о назначении Челестини, контракт подписан по схеме «2+1».