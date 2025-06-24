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Гарет Бэйл подтвердил информацию о желании приобрести «Кардифф»

Гарет Бэйл подтвердил информацию о желании приобрести «Кардифф»
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Бывший вингер «Реала» Гарет Бэйл, который возглавляет группу американских частных инвесторов, подтвердил желание купить валлийский клуб «Кардифф», выступавший в минувшем сезоне в английском Чемпионшипе.

«Мы действительно заинтересованы в покупке «Кардиффа». Это мой родной клуб, я там вырос, а мой дядя когда-то за него играл. Для меня было бы настоящей мечтой стать частью группы владельцев.
Это клуб, который у меня в сердце. Я вырос в Кардиффе и хотел бы принять участие в развитии клуба и в том, чтобы вернуть его в Премьер-лигу, где ему и место. Я знаю, какие потрясающие болельщики у «Кардиффа» и в Уэльсе. Было бы здорово сделать что-то вместе.

Мы пытаемся наладить контакт с клубом, и в будущем появится больше новостей об этом. Надеюсь, нам удастся что-то осуществить», — приводит слова Бэйла Goal.

«Кардифф» и «Плимут» вылетели из Чемпионшипа по итогам минувшего сезона. Команды заняли две последние строчки в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.

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