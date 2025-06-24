Григорян назвал нападающего, который идеально впишется в состав «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян рассказал, что 30-летний нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев отлично впишется в состав московского «Спартака».

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит «Спартаку». Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в «Спартаке». Наверное, «красно белые» хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу «Спартаку», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Интерес к форварду сборной России приписывают московским «Динамо» и «Спартаку». По данным СМИ, красно-белые сделали более привлекательное предложение «Крыльям Советов» за трансфер Сергеева.