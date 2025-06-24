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Журналист Моретто опроверг слухи о возможном трансфере Зинченко в итальянский гранд

Журналист Моретто опроверг слухи о возможном трансфере Зинченко в итальянский гранд
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Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не перейдёт в итальянский «Милан», несмотря на слухи о контактах между сторонами о переходе футболиста. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто.

По информации источника, в руководстве «россонери» не рассматривают возможность трансфера украинца на замену французу Тео Эрнандесу, который, по сообщению СМИ, близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» заинтересован в трансфере Зинченко. Украинец присоединился к «Арсеналу» летом 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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