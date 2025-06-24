Хавбек «Интер Майами» исполнил «буллит» после паса Суареса в матче с «Палмейрасом» на КЧМ

В эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) проходит матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Палмейрас» из Бразилии играет с американским «Интер Майами». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «цапель».

На 16-й минуте встречи аргентинский хавбек «цапель» Тадео Алленде открыл счёт. После потери мяча бразильцами в атаке американская команда начала быструю контратаку. После длинного выноса звёздный уругвайский форвард Луис Суарес выиграл борьбу у защитника «Палмейраса» и грудью в касание отдал передачу на Алленде, выведя футболиста один на один с середины поля. Тадео реализовал «буллит», без особого труда переиграв голкипера Вевертона.

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В случае победы в сегодняшней встрече «Интер Майами» выйдет из группы А с первого места. На данный момент у команды Хавьера Маскерано четыре очка. Столько же у лидировавшего перед 3-м туром «Палмейраса».