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Интер Майами — Палмейрас: Луис Суарес отдал голевую передачу на КЧМ, Алленде убежал один на один с вратарём с середины поля

Хавбек «Интер Майами» исполнил «буллит» после паса Суареса в матче с «Палмейрасом» на КЧМ
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В эти минуты на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) проходит матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Палмейрас» из Бразилии играет с американским «Интер Майами». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «цапель».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

На 16-й минуте встречи аргентинский хавбек «цапель» Тадео Алленде открыл счёт. После потери мяча бразильцами в атаке американская команда начала быструю контратаку. После длинного выноса звёздный уругвайский форвард Луис Суарес выиграл борьбу у защитника «Палмейраса» и грудью в касание отдал передачу на Алленде, выведя футболиста один на один с середины поля. Тадео реализовал «буллит», без особого труда переиграв голкипера Вевертона.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В случае победы в сегодняшней встрече «Интер Майами» выйдет из группы А с первого места. На данный момент у команды Хавьера Маскерано четыре очка. Столько же у лидировавшего перед 3-м туром «Палмейраса».

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