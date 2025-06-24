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«Рома» готова расстаться с Шомуродовым за € 7–8 млн

«Рома» готова расстаться с Шомуродовым за € 7–8 млн
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Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может уйти из итальянского клуба. Как сообщает Sky Sport, римляне больше не рассчитывают на узбекистанского футболиста и хотят продать его.

По информации источника, «Рома» рассчитывает выручить от продажи Шомуродова € 7–8 млн. Контракт 29-летнего форварда с клубом действует до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Шомуродов получил предложение от неназванного клуба МЛС и может продолжить карьеру в США.

В прошедшем сезоне Шомуродов принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 4 млн.

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