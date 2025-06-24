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Мбаппе может сыграть против «Зальцбурга», форвард «Реала» пропустил два матча КЧМ-2025

Мбаппе может сыграть против «Зальцбурга», форвард «Реала» пропустил два матча КЧМ-2025
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может принять участие в матче 3-го тура клубного чемпионата мира с «Зальцбургом».

Как сообщает Marca, на данный момент французский футболист не тренируется с основной группой мадридской команды, однако проводит индивидуальные занятия в тренажёрном зале. Он имеет хорошие шансы сыграть против австрийского клуба.

Мбаппе был госпитализирован 19 июня с острым гастроэнтеритом. Позже его выписали из больницы. Форвард пропустил два первых матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (1:1) и «Пачукой» (3:1).

Встреча «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» пройдёт в пятницу, 27 июня. Начало — в 4:00 мск.

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