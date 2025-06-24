Звезда «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «Аль-Хиляль» — Романо

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, игрок согласился на переход. Ему предложили зарплату в € 20 млн в год. Клубы сейчас работают над завершением сделки. Ожидается, что договорённость скоро будет достигнута.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции