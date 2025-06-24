«Порту» со счётом 4:4 сыграл вничью с «Аль-Ахли» на КЧМ, обе команды вылетели
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Завершился матч 3-го тура группы А клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались португальский «Порту» и «Аль-Ахли» из Египта. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Встреча закончилась результативной ничьёй со счётом 4:4.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
4 : 4
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:1 Абу Али – 15' 1:1 Мора – 23' 1:2 Абу Али – 45+2' 2:2 Гомес – 50' 2:3 Абу Али – 51' 3:3 Занузи – 53' 3:4 Бен Ромдане – 64' 4:4 Пепе – 89'
«Порту» спасся от поражения благодаря голу защитника Пепе на 89-й минуте. Также у португальцев отличились Родригу Мора, Виллиам Гомес и Зайду Занузи. В составе «Аль-Ахли» хет-трик сделал Вессам Абу Али, ещё один мяч на счету Мохамеда Бен Ромдане.
«Порту» и «Аль-Ахли» набрали по два очка в группе А и заняли третье и четвертое места соответственно.
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