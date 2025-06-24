Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Порту — Аль-Ахли, результат матча 24 июня 2025, счёт 4:4, клубный ЧМ по футболу 2025

«Порту» со счётом 4:4 сыграл вничью с «Аль-Ахли» на КЧМ, обе команды вылетели
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группы А клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались португальский «Порту» и «Аль-Ахли» из Египта. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Встреча закончилась результативной ничьёй со счётом 4:4.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
4 : 4
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:1 Абу Али – 15'     1:1 Мора – 23'     1:2 Абу Али – 45+2'     2:2 Гомес – 50'     2:3 Абу Али – 51'     3:3 Занузи – 53'     3:4 Бен Ромдане – 64'     4:4 Пепе – 89'    

«Порту» спасся от поражения благодаря голу защитника Пепе на 89-й минуте. Также у португальцев отличились Родригу Мора, Виллиам Гомес и Зайду Занузи. В составе «Аль-Ахли» хет-трик сделал Вессам Абу Али, ещё один мяч на счету Мохамеда Бен Ромдане.

«Порту» и «Аль-Ахли» набрали по два очка в группе А и заняли третье и четвертое места соответственно.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Бенфика» — «Бавария» на клубном ЧМ, теннис и финал в футзале
Топ-матчи вторника: «Бенфика» — «Бавария» на клубном ЧМ, теннис и финал в футзале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android