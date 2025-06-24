«Порту» со счётом 4:4 сыграл вничью с «Аль-Ахли» на КЧМ, обе команды вылетели

Завершился матч 3-го тура группы А клубного чемпионата мира по футболу, в котором встречались португальский «Порту» и «Аль-Ахли» из Египта. Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Встреча закончилась результативной ничьёй со счётом 4:4.

«Порту» спасся от поражения благодаря голу защитника Пепе на 89-й минуте. Также у португальцев отличились Родригу Мора, Виллиам Гомес и Зайду Занузи. В составе «Аль-Ахли» хет-трик сделал Вессам Абу Али, ещё один мяч на счету Мохамеда Бен Ромдане.

«Порту» и «Аль-Ахли» набрали по два очка в группе А и заняли третье и четвертое места соответственно.