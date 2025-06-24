«Арсенал» готов заплатить за Шешко более € 81 млн — The Sun

22-летний словенский форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко всё ближе к переходу в «Арсенал». Об этом сообщает таблоид The Sun.

П информации источника, в подписании футболиста заинтересован лично главный тренер команды Микель Артета. Также сообщается, что «Арсенал» готов заплатить за него более € 81 млн.

Сейчас единственным препятствием в подписании являются условия контракта, на которых настаивает Шешко. По информации издания, словенец требует заработную плату, превышающую запланированный бюджет клуба.

В прошлом сезоне Беньямин сыграл за «Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол.

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