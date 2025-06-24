Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов заплатить за Шешко более € 81 млн — The Sun

«Арсенал» готов заплатить за Шешко более € 81 млн — The Sun
Комментарии

22-летний словенский форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко всё ближе к переходу в «Арсенал». Об этом сообщает таблоид The Sun.

П информации источника, в подписании футболиста заинтересован лично главный тренер команды Микель Артета. Также сообщается, что «Арсенал» готов заплатить за него более € 81 млн.

Сейчас единственным препятствием в подписании являются условия контракта, на которых настаивает Шешко. По информации издания, словенец требует заработную плату, превышающую запланированный бюджет клуба.

В прошлом сезоне Беньямин сыграл за «Лейпциг» 45 матчей и забил 21 гол.

Робби Уильямс затроллил «Арсенал» во время своего выступления

Материалы по теме
«Арсенал» и «РБ Лейпциг» не могут договориться о сумме трансфера Шешко — The Independent
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android