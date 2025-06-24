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«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» на КЧМ. У Суареса — гол и ассист

«Интер Майами» сыграл вничью с «Палмейрасом» на КЧМ. У Суареса — гол и ассист
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На стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) проходил матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Палмейрас» из Бразилии играл с американским «Интер Майами». Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

В составе «Интер Майами» голами отличились Тадео Алленде и звёздный нападающий Луис Суарес. На его счету также результативная передача.

У бразильского клуба сегодня забивали Паулиньо и Маурисио.

Таким образом, после третьего тура «Интер Майами» и «Палмейрас» набрали по пять очков и вышли в плей-офф. Американский клуб занял второе место в группе по дополнительным показателям, бразильский — первое.

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