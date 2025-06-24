«Интер Майами» и «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира

На стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) проходил матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Палмейрас» из Бразилии играл с американским «Интер Майами». Встреча завершилась с ничейным счётом 2:2.

Таким образом, оба клуба вышли из группы. Американский клуб занял второе место в группе по дополнительным показателям, бразильский — первое. У обеих команд после трёх сыгранных туров — по пять очков.

Напомним, при равенстве очков места в таблице определяются по очным встречам. В параллельном матче «Порту» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4). Как следствие — обе команды покинули турнир с двумя очками.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА