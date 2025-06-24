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«Интер Майами» и «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира

«Интер Майами» и «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира
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На стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) проходил матч 3-го тура группы A клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Палмейрас» из Бразилии играл с американским «Интер Майами». Встреча завершилась с ничейным счётом 2:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

Таким образом, оба клуба вышли из группы. Американский клуб занял второе место в группе по дополнительным показателям, бразильский — первое. У обеих команд после трёх сыгранных туров — по пять очков.

Напомним, при равенстве очков места в таблице определяются по очным встречам. В параллельном матче «Порту» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4). Как следствие — обе команды покинули турнир с двумя очками.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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