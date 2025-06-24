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Определились две первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира

Определились две первые пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
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На клубном чемпионате мира в США после очередного игрового дня определились две первые пары участников 1/8 финала турнира.

Так, на первой стадии плей-офф между собой сыграют «Интер Майами» и «Пари Сен-Жермен». Второй парой участников 1/8 финала стали бразильские «Палмейрас» и «Ботафого». Даты проведения обеих игр и время их начала будут известны позже.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый клубный чемпионат мира выиграл мадридский «Реал».

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