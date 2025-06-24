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«Реал» определился с ценой на Родриго, которым интересуется «Арсенал»

«Реал» определился с ценой на Родриго, которым интересуется «Арсенал»
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«Реал» готов рассмотреть продажу крайнего нападающего Родриго Гоэса при условии предложения в размере около € 90 млн, сообщает Cadena SER. Эти средства клуб планирует использовать для покупки полузащитника по запросу главного тренера команды Хаби Алонсо.

Интерес к Родриго проявляет лондонский «Арсенал», однако сам бразилец намерен изучить и другие варианты. Известно, что за 24-летним вингером следил «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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